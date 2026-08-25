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Bacău. 86 de kilograme de trufe fără documente legale confiscate de polițiști

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 47 de ani, din localitatea Măgura, județul Bacău, a fost depistat în trafic cu o cantitate impresionantă de trufe pentru care nu avea documente legale. Acesta a rămas fără marfa valoroasă și a fost amendat cu suma de 2.000 de lei.

La data de 21 august a.c, o patrulă de poliție din cadrul Poliției municipiului Bacău-Compartimentul de Ordine Publică au depistat în trafic pe DN11, în comuna Măgura o autoutilitară condusă de un bărbat de 47 de ani.

În urma controlului autovehiculului, polițiștii au găsit 86 de kilograme de trufe pentru care conducătorul auto a prezentat un aviz de însoțire a mărfii susceptibil a fi fals. Cantitatea de trufe a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 2.000 de lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

FOTO IPJ Bacău

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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