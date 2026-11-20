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Un număr de 34 de descinderi imobiliare au avut loc în județul Bacău în cadrul unei acțiuni de amploare pentru prevenirea și combaterea infracționalității la regimul armelor și al munițiilor. Acțiunea a avut loc în perioada 17 – 19 noiembrie și a implicat forțe din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Bacău. „În cadrul acțiunii, au fost puse în executare 34 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Bacău, Onești și Moinești, orașele Comănești și Târgu Ocna, precum și în mai multe comune din județ. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 20 de arme neletale supuse autorizării, o armă letală de vânătoare, muniție letală și componente pentru confecționarea cartușelor, precum și aproximativ 5 kg de articole pirotehnice din categoriile P1 și T1”, anunță IPJ Bacău.

Un bărbat de 45 de ani, din comuna Valea Seacă, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind pus sub acuzare pentru infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La activitățile din data de 18 noiembrie au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. Cercetările sunt continuate în cadrul mai multor dosare penale ce privesc infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor, precum și la regimul materialelor explozive, sub coordonarea unităților de parchet competente.

Oamenii legii recomandă cetățenilor să respecte prevederile legale privind deținerea, portul, folosirea și păstrarea armelor și munițiilor, să nu încredințeze armele persoanelor neautorizate și să le depoziteze în condiții de siguranță, astfel încât să nu fie accesibile altor persoane. Totodată, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, se atrage atenția asupra respectării legislației privind articolele pirotehnice.

FOTO IPJ Bacău