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BAC august 2026. Proba la alegere: 338 de candidați din seria curentă au participat, 58 de absenți

de Croitoru Angela

Miercuri, 12 august 2026, a avut loc cea de-a treia probă scrisă din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026, proba la alegere corespunzătoare profilului și specializării. Candidații au susținut această probă la una dintre următoarele discipline, în funcție de profil: Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Geografie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie, Filosofie, Sociologie.

BAC august 2026. Proba la alegere: 338 de candidați din seria curentă au participat, 58 de absenți„Rata de participare a fost de 87,73% , ceea ce înseamnă că 398 de candidați s-au prezentat dintr-un total de 456 de candidați înscriși. Precizăm că 338 candidați sunt din promoția curentă și 118 candidați din serii anterioare. Nu s-au prezentat 58 de candidați. Nu au fost candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va publica subiectele și baremele de notare astăzi la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro”, a declarat inspectorul general școlar adjunct Ana Socea, președintele Comisiei pentru Bacalaureat Neamț, pentru “Mesagerul de Neamț”.

Afișarea rezultatelor, contestații și vizualizarea lucrărilor

Primele rezultate, în format anonimizat, cu codurile de identificare, va avea loc în data de 18 august 2026  (până la ora 12:00, în centrele de examen și online). Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor încep în  aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 18:00 şi continuă în perioada 19 – 20 august 2026 în intervalul orar 9:00 – 17:00.

Candidații care doresc să-și vizualizeze lucrările completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, vor fi comunicate pe 24 august, atât în centrele de examen, cât și online. Un candidat este declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise și a fost notat cu minimum 5,00 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puţin media 6,00 la probele scrise.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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