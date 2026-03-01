Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene asupra Teheranului. Iranul anunță 40 de zile de doliu

Războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului a început sâmbătă, 28 februarie, după o serie de atacuri aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor obiective militare și strategice din Iran. Confruntarea a escaladat rapid, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică autoritățile iraniene au confirmat moartea liderului suprem al Republicii Islamice.

Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat duminică dimineață că ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis în bombardamentele care au vizat complexul său rezidențial din capitală. Potrivit presei oficiale, aproximativ 30 de bombe au fost lansate asupra zonei.

În același atac au murit patru membri ai familiei sale: o fiică, un nepot, nora și ginerele. Agenția oficială a transmis că trupul liderului a fost recuperat dintre dărâmături.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a calificat atacul drept „criminal” și a anunțat o perioadă de 40 de zile de doliu național și șapte zile libere la nivel național. Anunțul oficial a fost făcut într-un buletin special de știri, prezentatorul citind un comunicat în care moartea liderului a fost descrisă drept „martiriu”.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat anterior informația pe platforma Truth Social, afirmând că liderul suprem este mort. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarase că există „numeroase indicii” privind decesul acestuia.

În paralel, presa iraniană a relatat că mai mulți oficiali de rang înalt au fost uciși într-un atac care ar fi vizat o reuniune a Consiliului de Apărare. Printre cei anunțați ca decedați se află șeful Statului Major al forțelor armate, ministrul Apărării și comandanți ai Gărzii Revoluționare.

După confirmarea morții ayatollahului, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor baze militare americane din Orientul Mijlociu. Garda Revoluționară a anunțat că a vizat 27 de baze americane. În același timp, proiectile iraniene au lovit zone din Emiratele Arabe Unite și Bahrain, fiind raportate explozii în apropierea unor hoteluri și clădiri rezidențiale.

Israelul a anunțat la rândul său o nouă serie de lovituri asupra infrastructurii balistice și a sistemelor de apărare aeriană ale Iranului.

Ayatollahul Ali Khamenei conducea Iranul din 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, avea autoritate asupra politicii interne și externe, asupra armatei și asupra principalelor instituții ale statului.

Moartea sa deschide o perioadă de tranziție politică la Teheran. Agenția oficială IRNA a transmis că președintele Iranului, șeful sistemului judiciar și un membru al Consiliului Gardienilor vor asigura temporar conducerea până la desemnarea unui succesor.

Sandu Munteanu

Sursă foto: khamenei.ir / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)