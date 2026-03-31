Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

Aeronave militare ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola, în perioada 31 martie – 3 aprilie 2026, mai multe orașe din regiunea Nord-Est, într-o acțiune de promovare a Forțelor Aeriene Române. Pe traseul zborurilor se află Suceava, Fălticeni, Botoșani și Roman.

Vor fi implicate aeronave IAR-99 Șoim și elicoptere IAR-330, iar prezența acestora pe cerul Moldovei face parte dintr-o campanie mai amplă de prezentare a carierei militare în aviație.

Pe lângă componenta spectaculoasă a survolurilor, acțiunea are și un rol de informare și recrutare. Elevii de liceu din localitățile vizate vor putea afla direct de la militari și reprezentanți ai instituțiilor de profil detalii despre admiterea în învățământul militar de aviație, dar și despre oportunitățile de carieră în Forțele Aeriene.

În campanie sunt implicați reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene, ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri, precum și personal din bazele aeriene.

Reprezentanții Bazei 95 Aeriană Bacău precizează că zborurile vor fi efectuate cu respectarea strictă a reglementărilor aeronautice, fiind luate toate măsurile de siguranță pentru ca impactul asupra populației să fie minim.