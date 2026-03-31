Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

Aeronave militare ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola, în perioada 31 martie – 3 aprilie 2026, mai multe orașe din regiunea Nord-Est, într-o acțiune de promovare a Forțelor Aeriene Române. Pe traseul zborurilor se află Suceava, Fălticeni, Botoșani și Roman.

Vor fi implicate aeronave IAR-99 Șoim și elicoptere IAR-330, iar prezența acestora pe cerul Moldovei face parte dintr-o campanie mai amplă de prezentare a carierei militare în aviație.

Pe lângă componenta spectaculoasă a survolurilor, acțiunea are și un rol de informare și recrutare. Elevii de liceu din localitățile vizate vor putea afla direct de la militari și reprezentanți ai instituțiilor de profil detalii despre admiterea în învățământul militar de aviație, dar și despre oportunitățile de carieră în Forțele Aeriene.

În campanie sunt implicați reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene, ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri, precum și personal din bazele aeriene.

Reprezentanții Bazei 95 Aeriană Bacău precizează că zborurile vor fi efectuate cu respectarea strictă a reglementărilor aeronautice, fiind luate toate măsurile de siguranță pentru ca impactul asupra populației să fie minim.

Articolul precedent
RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli
RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli
Articolul următor
Ciocan justiție
Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Ultima ora

ECONOMIE

ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală

Tot mai mulți români aflați în dificultate financiară pot...
INFRACȚIONAL

Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Un bărbat de 23 de ani, din localitatea Luminiș,...
ECONOMIE

RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli

Registrul Auto Român atrage atenția asupra pașilor obligatorii pentru...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE A.J.F.P. Neamt organizează în data...
POLITICA

Poziția PSD Neamț: dorim să rămânem la guvernare, dar nu în această formulă

Am participat astăzi la întâlnirea regională a Partidului Social...

Categorii