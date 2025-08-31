În ultima zi a lunii august vremea se strică și meteorologii au emis atenționări cod galben și portocaliu de vreme rea. Se anunță averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină. Prima dintre avertizări, cod galben, este valabilă duminică, 31 august, în intervalul orar 10:00 – 21:00 și vizează mare parte din țară, inclusiv județele Neamț, Bacău, Vaslui și jumătatea de vest a județului Suceava. „În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Codul galben de instabilitate atmosferică accentuată se menține până pe 1 septembrie, la ora 02:00 în jumătatea de est a județelor Neamț și Suceava, precum și județele Iași și Bacău. În zona montană din Neamț și Suceava va fi cod portocaliu de ploi. Specialiștii spun că vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

