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Avertizare noowcasting de furtună cu gheață în Neamț și Suceava

de Croitoru Angela

Meteorologii au emis, duminică, 30 august 2026, în urmă cu puțin timp, o avertizare nowcast cod portocaliu de furtună, valabilă în intervalul orar 16:00 -17:00 în Mălini, județul Suceava și șapte localități din județul Neamț. Sunt vizate localitățile Pipirig, Borca, Poiana Teiului, Hangu, Farcașa, Ceahlău, Grințieș, în intervalul orar 16:00 – 17:00.

Avertizare noowcasting de furtună cu gheață în Neamț și Suceava

„Se vor semnala: local averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm)”, precizează avertizarea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un Mesaj RO-Alert în localitățile vizate.

(A.C.)

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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