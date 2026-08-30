Avertizare noowcasting de furtună cu gheață în Neamț și Suceava

Meteorologii au emis, duminică, 30 august 2026, în urmă cu puțin timp, o avertizare nowcast cod portocaliu de furtună, valabilă în intervalul orar 16:00 -17:00 în Mălini, județul Suceava și șapte localități din județul Neamț. Sunt vizate localitățile Pipirig, Borca, Poiana Teiului, Hangu, Farcașa, Ceahlău, Grințieș, în intervalul orar 16:00 – 17:00.

„Se vor semnala: local averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm)”, precizează avertizarea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un Mesaj RO-Alert în localitățile vizate.

(A.C.)