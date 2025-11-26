Avertizare meteo de ploi consistente, ninsori și vijelii

Vremea se schimbă radical și Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în toată țara. Timp de cinci zile, în perioada 26 – 30 noiembrie, sunt anunțate ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire accentuată.

„Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Local și temporar vântul va avea intensificări, la început în vestul țării, iar din noaptea de joi spre vineri, 27/28 noiembrie, în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.