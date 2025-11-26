SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Avertizare meteo de ploi consistente, ninsori și vijelii

de Sofronia Gabi

Ninge la munte! Cu excepția zonei Bicaz -Durău nu sunt probleme cu drumurileVremea se schimbă radical și Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în toată țara. Timp de cinci zile, în perioada 26 – 30 noiembrie, sunt anunțate ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire accentuată.

Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Local și temporar vântul va avea intensificări, la început în vestul țării, iar din noaptea de joi spre vineri, 27/28 noiembrie, în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Tragedie în Neamț: muncitor strivit de un copac, în timpul unor lucrări de exploatare forestieră
VIDEO. Percheziții DIICOT la traficanți de droguri în Neamț și Galați

Ultima serie de bilete de tratament din acest an: mai bine de jumătate n-au fost alocate

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru ultima...
Nemțean dat în urmărire internațională, prins pe Aeroportul din Bacău

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din...
VIDEO. Percheziții DIICOT la traficanți de droguri în Neamț și Galați

La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de...
Tragedie în Neamț: muncitor strivit de un copac, în timpul unor lucrări de exploatare forestieră

Un bărbat de 41 de ani, angajat al unei...
O posibilă explicație pentru creșterea polițelor RCA: percheziții și acuzații grave în dosarul Euroins

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar care vizează falimentarea companiei de asigurări Euroins, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața RCA din România până în 2023.

