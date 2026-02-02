Avertisment Salvamont. Viteza pe pârtie duce la accidente

Salvamont Neamț atrage atenția supra numărului mare de accidentări care se pot produce pe pârtii, cele mai multe dintre evenimente fiind provocate de viteză. „Am ajuns la mijlocul sezonului de iarna, un sezon marcat atât de numărul mare de accidente cât și de gravitatea lor. Abundă fracturile, traumatismele cranio-cerebrale, traumatismele de coloană iar factorul comun generator al acestor evenimente tragice este unul singur. V I T E ZA !!! Viteza excesivă, necontrolată care ca și pe șosea generează situații cu urmări tragice prin impactul cu sistemele de protecție care sunt proiectate pentru a reduce riscul traumatic al impactului și nicidecum a-l înlătura total așa cum multe persoane înțeleg greșit”, anunță Salvamont Neamț.

Una din zilele cu intervenții a fost 1 februarie când salvatorii montani au văzut poate cea mai gravă accidentare din acest sezon. „În cursul zilei de ieri am intervenit la unul din cele mai complicate cazuri din acest sezon, o fractură cominutivă deschisă în care, din cauza impactului violent cu un dispozitiv de protecție instalat pe pârtie, ambele oase ale membrului, tibia și peroneul au secționat aproape în totalitate planurile musculare generând practic o amputație parțială accidentală a labei piciorului. S-a intervenit prompt prin aplicarea unui garou pentru limitarea hemoragiei, imobilizarea membrului și pansarea extremităților osoase. După sosirea ambulanței, împreună cu personalul SAJ victima a fost stabilizată și a plecat în urgență spre UPU. Urmează o lună plină cu perioade de vacanțe și sute de copii vor umple pârtiile. Fiți responsabili !”, este mesajul salvatorilor montani.

FOTO Salvamont Neamț Facebook