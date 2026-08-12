Avertisment DNSC. Frauda „creditul în numele tău”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă denumită generic „creditul în numele tău”. Totul începe cu un apel telefonic. Persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și susține că cineva încearcă să contracteze credite în numele tău. „Pentru a părea credibili, atacatorii folosesc date personale reale, trimit pe WhatsApp legitimații și documente falsificate și încearcă să creeze panică, afirmând că ești implicat într-un dosar de fraudă”, conform DNSC.

În etapa următoare, victima este transferată către un fals reprezentant al unei instituții financiare sau al băncii centrale, care o convinge să acceseze aplicația bancară, să solicite credite, să retragă bani sau să efectueze transferuri pentru „protejarea fondurilor”. „În realitate, banii ajung direct la atacatori. Nici o autoritate și nici o bancă nu îți va cere să contractezi un credit pentru a-ți proteja banii”, mai arată sursa citată.

Pentru a preveni astfel de înșelăciuni specialiștii recomandă să nu furnizați date personale, bancare sau coduri de autentificare prin telefon și să nu urmați instrucțiuni primite telefonic privind transferuri de bani. Dacă aveți suspiciuni, închideți apelul și contactați direct instituția respectivă prin canalele oficiale.

Dacă ai fost vizat de o astfel de tentativă de fraudă, raportează incidentul la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro. „Ați întâlnit o tentativă de fraudă online sau un site care vi s-a părut suspect? Povestiți-ne experiența sau transmiteți-ne detaliile prin platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor: https://sigurantaonline.ro/uniti-impotriva-escrocheriilor/ . Experiențele voastre ne ajută să identificăm noi metode folosite de atacatori și să îi avertizăm și pe ceilalți”, este recomandarea specialiștilor în securitate cibernetică.

FOTO Facebook DNSC

(G. S.)