Avertisment APAVITAL Iași: seceta pune presiune pe sursele de apă și pe alimentarea din regiune. Cifre îngrijorătoare.

Debitele reduse ale râurilor și scăderea resurselor disponibile în unele surse subterane îngreunează exploatarea sistemelor de apă. APAVITAL anunță că, deocamdată, alimentarea localităților din aria sa de operare din județele Iași, Neamț și Botoșani continuă, însă operatorul spune că instalațiile funcționează în condiții dificile. Unul dintre cele mai importante semnale vine de pe râul Prut. Debitul evacuat din acumularea Stânca-Costești, de aproximativ 28-30 de metri cubi pe secundă în condiții normale, a ajuns la circa 14 metri cubi pe secundă, potrivit datelor comunicate de APAVITAL. Reducerea poate afecta alimentarea cu apă brută a stațiilor de tratare și capacitatea de producție a apei potabile.

Și sursa subterană din zona Timișești, județul Neamț, este afectată de secetă. APAVITAL precizează că nivelul apei din dren a coborât de la aproximativ 1,5 metri, în condiții obișnuite, la circa 25 de centimetri, limitând debitul disponibil. Această valoare se referă la drenul de la Timișești, nu la o măsurătoare a întregii pânze freatice din județ. Operatorul arată că nivelurile și debitele surselor, precum și parametrii instalațiilor sunt monitorizați permanent. Modul de captare, tratare, pompare și transport al apei este adaptat în funcție de condițiile hidrologice. APAVITAL susține că menține alimentarea cu apă în regim de continuitate în localitățile pe care le deservește, în pofida resurselor reduse.

Investițiile, parte din răspunsul la secetă

Potrivit companiei, continuitatea serviciului este susținută de intervențiile pentru reducerea pierderilor și de investițiile în infrastructură. Între 1 ianuarie 2021 și 30 septembrie 2026, APAVITAL a realizat din surse proprii investiții de peste 339,3 milioane de lei, fără TVA, inclusiv 225 de kilometri de rețele și aducțiuni de apă și zece rezervoare. Proiectul regional de apă și apă uzată finanțat din fonduri europene are, potrivit datelor operatorului, un progres fizic de 88% și unul financiar de 80%. Suma decontată până acum pentru lucrările realizate este de peste 1,37 miliarde de lei. APAVITAL avertizează că perioadele cu resurse reduse solicită suplimentar instalațiile și necesită o gestionare atentă a apei. Operatorul le recomandă consumatorilor să folosească apa rațional și să evite risipa.