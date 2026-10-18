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Avertisment ANAF – tentative de fraudă prin intermediul unor site-uri false

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția asupra apariției unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituției pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare. „Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informații sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare. ANAF recomandă ferm contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale”, anunță ANAF.

În cazul în care aţi accesat accidental o astfel de platformă sau aţi oferit informaţii sensibile, specialiștii recomandăm să contactaţi de urgenţă autorităţile competente şi, dacă este cazul, instituţia bancară. De menționat este faptul că ANAF a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția.

Recomandăm contribuabililor:

-să nu furnizeze date personale sau bancare;

-să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF;

-să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

ANAF colaborează cu instituțiile competente pentru combaterea acestor fraude și va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situații”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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