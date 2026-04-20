Avertisment ANAF – apeluri telefonice frauduloase în numele inspectorilor antifraudă

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția unor noi tentative de fraudă în numele inspectorilor fiscali. Persoane rău intenționate folosesc identitatea inspectorilor antifraudă fiscală în încercarea de a obține date personale și bancare. „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare”, anunță ANAF.

Pentru a crea aparența realității, în timpul acestor apeluri sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. „Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic date personale sau financiar-bancare", mai arată sursa citată.

În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, Fiscul recomandă utilizarea formularului unic de contact, disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic, pentru transmiterea datelor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, sau caracteristici ale vocii apelantului care se recomandă a fi reprezentat al ANAF. Datele identificate și indiciile primite vor fi incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calității oficiale.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Accident la Roman – un autotren cu portocale s-a răsturnat pe carosabil
FOTO. Botoșani. În atenția conducătorilor auto – 2 accidente în doar 20 de minute
Trei județe din Moldova sub avertizări de ninsori la munte, brumă și vijelii!

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări...
FOTO. Botoșani. În atenția conducătorilor auto – 2 accidente în doar 20 de minute

Două accidente de circulație au avut loc pe 20...
Accident la Roman – un autotren cu portocale s-a răsturnat pe carosabil

Actualizare: „În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat...
FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail...
Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!

Simona Țurcanu, polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani, "confirmă,...

Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Continuă acțiunile întreprinse de forțele de ordine în week-end,...
Neamț. Accident pe DN15D. Un autoturism a ieșit de pe șosea, șoferul se află în spital!

Duminică, 19 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, prin...
FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie...