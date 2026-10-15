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Avea doar 18 ani. Alex Șandor, tânărul din Neamț mort în accidentul de la Miclăușeni, va fi condus astăzi pe ultimul drum

de Popa Denisa

Un drum spre Iași s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Gherăieștii Noi. Alex Șandor, în vârstă de 18 ani, a murit la spital, la câteva ore după accidentul produs luni, 12 octombrie, în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, din județul Iași. Mai multe detalii despre accident aici.

Avea doar 18 ani. Alex Șandor, tânărul din Neamț mort în accidentul de la Miclăușeni, va fi condus astăzi pe ultimul drum

Potrivit informațiilor publicate de NewsPașcani, tânărul conducea un autoturism Mercedes dinspre Roman către Iași când ar fi pierdut controlul mașinii, a ajuns pe sensul opus și s-a izbit de un ansamblu de vehicule care circula din direcția contrară.

Alex a rămas încarcerat în autoturism, iar pompierii au intervenit pentru a-l scoate. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Iași l-a transportat la spital. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă tânărul a murit câteva ore mai târziu.

Student în anul I la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Alex era pasionat de mecanică și îl ajuta pe tatăl său, mecanic auto, potrivit publicației citate. Astăzi, 15 octombrie, va fi condus pe ultimul drum în localitatea natală.

Polițiștii ieșeni au transmis că șoferul camionului, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Tânărul nu a putut fi testat din cauza stării sale, iar de la acesta au fost recoltate probe biologice de sânge.

Avea doar 18 ani. Alex Șandor, tânărul din Neamț mort în accidentul de la Miclăușeni, va fi condus astăzi pe ultimul drum

Foto: NewsPașcani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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