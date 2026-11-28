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Mai mulți polițiști nemțeni au fost avansați în grad cu prilejul Zilei Naționale a României. Alături de oamenii legii a fost câinele polițist Aris care a fost premiat de conducerea unității în cadrul unei ședințe solemne care a avut loc pe 27 noiembrie. „În cadrul evenimentului, 28 de polițiști au fost avansați în grad profesional înainte de îndeplinirea stagiului minim, în semn de apreciere pentru rezultatele obținute și modul în care și-au îndeplinit misiunile încredințate. Totodată, 6 polițiști au fost recompensați de către Direcția de Ordine Publică, pentru implicarea și contribuția deosebită în desfășurarea unor misiuni cu rezultate remarcabile”, anunță IPJ Neamț.

Au fost acordate 9 diplome de apreciere unor polițiști care s-au remarcat prin activitatea profesională și rezultatele obținute la competițiile sportive, organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie. „Nici Aris, câinele de urmă, nu a fost uitat! Pentru activitatea desfășurată, echipajului chinotehnic format din agentul de poliție Doru Cătălin și Aris i-a fost înmânată o diplomă de apreciere, ca semn al recunoașterii muncii și dedicării de care dau dovadă împreună”, mai arată sursa citată.

Recompense pentru polițiștii care au salvat un minor pe barajul Bicaz

În cadrul ședinței festive luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț au împărtășit din experiența intervențiilor cu grad ridicat de risc, amintind tuturor că, dincolo de uniformă și de atribuțiile profesionale, se află oameni care își asumă responsabilități și situații dificile pentru a-i proteja pe ceilalți. „Un alt moment cu o încărcătură aparte a fost cel în care domnul agent șef principal Ifrim Vasile, polițist cu o vechime de 35 de ani în profesie, a fost prezent alături de colegi la festivitate, unde fiul său, agentul de poliție Ifrim Vasile Alexandru, a primit o diplomă de apreciere din partea Direcției de Ordine Publică”, conform aceleiași surse. Distincția a fost acordată pentru o intervenție deosebită, în cadrul căreia, alături de agentul de poliție Nichitean Vasile Elvis, a contribuit la salvarea unui adolescent de 15 ani, aflat într-o situație de risc pe Barajul Bicaz. Cei doi polițiști au ajuns de urgență la fața locului, au inițiat un dialog cu minorul și au reușit să gestioneze situația, oferindu-i ajutorul de care avea nevoie (amănunte aici ).

„În pragul Zilei Naționale a României, astfel de momente ne reamintesc ce înseamnă, dincolo de orice simbol, să ne facem datoria cu responsabilitate, să fim aproape de oameni și să ducem mai departe valorile celor care au slujit această țară înaintea noastră. Pentru că, în cele din urmă, despre asta este vorba: să fim aproape de oameni, să călcăm pe urmele înaintașilor noștri și să continuăm, prin fiecare misiune, să facem bine. Felicitări tuturor celor recompensați! Respect și recunoștință pentru munca, curajul și devotamentul vostru!”, a comunicat IPJ Neamț.

FOTO IPJ Neamț