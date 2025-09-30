INFRACȚIONALACTUALITATEStiri fierbinti

de Vlad Bălănescu

Rețelele sociale continuă să fie un mediu în care escrocheriile sunt foarte ușor de realizat. Inteligența artificială face ca acestea să pară din ce în ce mai reale și să atragă atenția, utilizând branduri cunoscute și videoclipuri false pentru a atrage oamenii care vor câștiguri ușoare.

Două exemple puteți vedea în imaginile de mai jos. Cele două reclame folosesc video-uri false create cu inteligența artificială, folosind imaginea președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan. Ambele cer oamenilor să depună suma de 1.100 sau 1.150 de lei pentru a câștiga venituri de până la 3.000 de lei pe zi. Sunt folosite și imaginea unor site-uri de presă naționale, ca Pro TV și Digi 24. De asemenea, „reclamele” folosesc o altă tactică a escrocheriilor, anunță că sunt locuri limitate și că oportunitatea poate să dispară în orice moment, pentru a crea în țintă frica de a rata o oportunitate.

Interesant este că aceste postări sunt sponsorizate, pentru a fi distribuite la cât mai multe conturi și astfel au mai mari șanse să apară între video-urile recomandate de Facebook.
Deși pentru majoritatea oamenilor este clar că ideea de a câștiga zeci de mii de lei pe zi fără a face absolut nimic este utopică, cei care operează aceste fraude știu că au nevoie doar de una sau două persoane pentru a a-și scoate banii care acoperă costul de „promovare”.Avalanșă de reclame false pe Facebook

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Când se achită pensiile în luna octombrie

