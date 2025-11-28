Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Autoutilitară mistuită de flăcări în Girov

de Popa Denisa

O autoutilitară parcată pe raza comunei Girov, a fost cuprinsă de flăcări noaptea trecută, 27 noiembrie, în jurul orei 23:25, incendiul fiind provocat, potrivit primelor concluzii ale anchetatorilor, printr-o acțiune intenționată.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Piatra Neamț, sprijiniți de echipaje ale IPJ. Vehiculul se afla staționat și era gol în momentul izbucnirii incendiului, astfel că nu au existat victime.

Flăcările au distrus aproximativ 80% din autoutilitară, pompierii reușind să împiedice propagarea incendiului. Poliția continuă cercetările pentru a identifica autorul și împrejurările exacte ale incidentului.

Autoutilitară mistuită de flăcări în Girov

Foto: ISU Neamț

