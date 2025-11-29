Autoutilitară incendiată intenționat la Girov. Suspectul a fost prins și reținut de polițiști

Polițiștii din Piatra Neamț au făcut un pas important în ancheta privind incendierea unei autoutilitare în comuna Girov. În urma verificărilor, anchetatorii au identificat și au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat în vârstă de 39 de ani, fără forme legale de domiciliu în localitate.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore în cursul zilei de 28 noiembrie și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Neamț.

Incidentul s-a produs în noaptea de 27 noiembrie, când un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară. Aceasta, aflată staționată și fără ocupanți, a fost mistuită în proporție de circa 80% de flăcări, pompierii reușind să oprească extinderea incendiului. Mai multe detalii aici.