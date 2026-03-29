Lemn transportat ilegal, confiscat de polițiști la Bicaz-Chei
INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Autoutilitară cu lemne confiscată de polițiștii din Neamț

admin
de admin

Infracțiunile din domeniul silvic au devenit o prioritate importantă pentru forțele de ordine din Neamț. Vineri, 27 martie, forțele de ordine de din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au oprit un ansamblul de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă. Acțiunea a avut loc pe DN12 C, în comuna Bicazu Ardelean.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul că, pentru semiremorcă, pe aviz este trecută o încărcătură diferită.

S-a procedat conducerea ansamblului de vehicule la Ocolul Silvic Vaduri și s-a dispus imobilizarea ansamblului sus-menționat, până la inventarierea masei lemnoase de către organele silvice.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de transportul cu orice mijloc de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al materialelor lemnoase sau fără proveniență legală și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice.”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

admin
Articolul precedent
Botoșani. Tânăr dispărut din Dorohoi
Articolul următor
Neamț. Șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi. Unii aveau alcoolemii ridicate, alții nu aveau dreptul să conducă
Ultima ora

Stiri fierbinti

Stiri fierbinti

ADMINISTRAȚIE

INFRACȚIONAL

INFRACȚIONAL

Categorii