Autoturism prăbușit de la înălțime la Petru Vodă. Șoferul și-a pierdut viața!

de Croitoru Angela

Actualizare: Bărbatul de 56 de ani, decedat în cursul dimineții, în autoturismul răsturnat într-o râpă din satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, era Cristi Panait, inginer silvic și patronul Pensiunii Geona din localitate.

Știre inițială: Sâmbătă dimineață (28 martie 2026), în jurul orei 09:00, „prin apel la 112 a fost sesizat faptul că o mașină este căzută într-un pârâu din comuna Poiana Teiului (într-o râpă de cu o adâncime de aproximativ 7 m din satul Petru Vodă).

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului, Salvamont, SAJ și IPJ.

Ajunse la locul indicat,  forțele de intervenție au constatat că în interiorul autoturismului se afla un bărbat ce nu prezenta semne vitale. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost scos din autoturism și cu ajutorul tărgii UT 2000 a fost adus la drumul principal și predat reprezentanților Serviciului de Medicină Legală”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
