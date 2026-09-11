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Autoturism incendiat intenționat la Farcașa. Un tânăr a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 24 de ani din comuna Farcașa a ajuns la spital după ce și-ar fi incendiat autoturismul, pe fondul unor probleme familiale și financiare. Incidentul a avut loc joi seară, 10 septembrie, în satul Stejău.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, în jurul orei 18:47, printr-un apel la 112, chiar de către tânăr. Acesta a anunțat că autoturismul bunicii sale a luat foc.

În urma deplasării la fața locului și a primelor verificări efectuate a rezultat faptul că, anterior producerii evenimentului, tânărul ar fi avut discuții și neînțelegeri în familie, pe fondul unor probleme financiare, context in care într-un interval scurt de timp, ar fi consumat o cantitate însemnată de băuturi alcoolice. Ulterior, acesta s-ar fi urcat în autoturismul personal și ar fi provocat incendierea acestuia, cu scopul de a-și lua viața. La scurt timp, realizând gravitatea situației, a părăsit autoturismul și a apelat SNUAU 112, sesizând faptul că autoturismul a luat foc”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Pompierii din cadrul Gărzii nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea acestora, autoturismul ardea generalizat, iar flăcările riscau să se extindă la construcțiile din gospodărie.

Incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la locuință, însă flăcările au afectat o anexă gospodărească, respectiv o magazie de lemne aflată în apropiere. Pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incendiului acțiunea intenționată.

Tânărul prezenta mai multe leziuni prin tăiere la nivelul corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, apoi a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere și continuă cercetările.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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