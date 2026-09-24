Autoturism de lux, căutat de autoritățile din Cehia, descoperit la PTF Rădăuți Prut – mașina de 622.000 lei a fost confiscată

Un autoturism de lux căutat de autoritățile din Cehia a fost descoperit de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut. „În data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 19:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut, din cadrul ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de ieșire din țară, un cetățean ceh, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism de lux, fabricat în anul 2023 și înmatriculat în Cehia”, anunță Poliția de Frontieră.

Deoarece existau suspiciuni cu privire la situația juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care s-a constatat că mașina figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile cehe. În cadrul verificărilor, bărbatul a declarat că îi împrumutase proprietarului autoturismului o sumă importantă de bani și, întrucât nu a mai reușit să își recupereze banii, a luat autoturismul cu care s-a prezentat la control. Cercetările continuă pentru comiterea infracțiunii de tăinuire iar autoturismul, în valoare de 622.000 de lei, a fost confiscat.

FOTO – VIDEO politiadefrontiera.ro