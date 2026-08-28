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Autoturism de 200.000 lei furat din Germania, descoperit la Vama Albița

de Sofronia Gabi

Un autoturism în valoare de 200.000 de lei, care figura în baza de date ca fiind furat din Germania, a fost descoperit de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița la un control de rutină.

În data de 26 august a.c., în jurul orei 20:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în țară, un bărbat cu cetățenie română și moldovenească, în vârstă de 54 de ani, care transporta, pe o platformă, un autoturism, an de fabricație 2018”, anunță Poliția de Frontieră.

Deoarece existau suspiciuni cu privire la situația juridică a autoturismului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare. S-a constatat că mașina figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalarea fiind introdusă de autoritățile din Germania începând cu data de 10 august 2026.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că autoturismul a fost achiziționat de fratele său, din Germania, în luna ianuarie a acestui an, cu suma de 8.800 de euro și că, din luna aprilie, autoturismul a fost supus unor reparații în Republica Moldova. Acesta a mai declarat că acum intenționa să-l transporte în Germania și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, mai arată sursa citată.Autoturism de 200.000 lei furat din Germania

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Autoturismul, în valoare de 200.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

FOTO – VIDEO politiadefrontiera.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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