Autoturism căzut într-un canal la Târgu Neamț. Două adolescente și șoferul au ajuns la spital

Un accident a avut loc în orașul Târgu Neamț, în zona triajului, după ce un autoturism în care se aflau trei persoane a căzut într-un canal. În urma incidentului, două adolescente și șoferul au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 16:12, iar la fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean.

„La sosirea forțelor de intervenție cele trei persoane aflate în autoturism erau evacuate. Două minore în vârstă de 15 și 16 ani și conducătorul autoturismului, un bărbat de 26 de ani, au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajele SAJ și SMURD. Ulterior persoanele au fost transportate la spital”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care autoturismul a ajuns în canal.

