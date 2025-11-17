Autostrăzile din Moldova, prioritate pentru premierul Bolojan – capetele A8 și A7 ar putea fi făcute cu finanțări prin Programul SAFE

Capetele autostrăzilor din regiunea Moldovei, A8 Pașcani-Iași-Ungheni și A7 Pașcani-Siret, sunt considerate o prioritate de către premierul Ilie Bolojan. Acesta a declarat că lucrările vor fi realizate prin Programul SAFE – Security Action for Europe, instrument financiar al Uniunii Europene de sprijin al statelor membre pentru consolidarea industriei de apărare și a infrastructurii rutiere. „În această perioadă, concentrarea a fost ca suma care a fost repartizată României prin acest program de credite cu dobânzi foarte avantajoase să fie alocată. Cea mai mare parte, aproximativ 12 miliarde de euro, este alocată pentru achiziții militare, iar patru miliarde sunt alocate pe infrastructura de mobilitate civil-militară. Și pentru noi este o prioritate ca această a doua componentă să fie alocată pentru finalizarea capetelor de autostradă din Moldova, cum este Pașcani-Iași-Ungheni, conectivitatea cu Republica Moldova, și de asemenea, direcția spre Suceava, conectarea cu Ucraina”, a declarat premierul Ilie Bolojan, citat de economedia.ro, cu referire la Programul SAFE.

În cadrul aceleiași intervenții Ilie Bolojan a susținut că, prin intermediul aceluiași program de finanțare, sunt căutați parteneri din alte state pentru industria de apărare, urmând ca producția să aibă loc în România. „Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm împreună cu echipele Ministerului Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din Interne aceste achiziții, în așa fel încât pe data de 24, când este ședința CSAT, să le putem aproba. Căutăm parteneri, pentru că trebuie să facem aceste achiziții în parteneriat cu alte state europene. Suntem în negocieri. Vom avea cu mai multe state, vom face achiziții de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”, a punctat premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a apreciat că importantă nu este doar dotarea armatei, ci și ca producția să aibă loc în țara noastră. Acest lucru înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie, precum și capacitatea de întreținere a dotărilor cu costuri scăzute.