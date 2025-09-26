Autostrada Moldovei A7 trece pe granturi nerambursabile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a făcut un anunț care, dacă este confirmat ar trebui să liniștească zvonurile că nu ar fi bani pentru finalizarea lucrărilor la Autostrada Moldovei. Într-un interviu acordat Antena 3, ministrul a spus că Autostrada A7 a fost trecută integral pe grant, pe fonduri nerambursabile.

„La Ministerul Transporturilor am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem Autostrada Moldovei integral pe grant. Asta înseamnă fonduri nerambursabile. Nici la momentul concepţiei PNRR-ului această autostradă nu fusese pe grant, a fost pe împrumut. Nici de atunci până acum, în aceşti patru ani, deşi România a cerut în mod repetat Comisiei să avem autostrăzile pe grant, nu am reuşit această performanţă (…) Focşani-Bacău, Bacău-Paşcani, integral este finanţată din fonduri nerambursabile şi prin acest lucru este garantată finanţarea până la finalizarea PNRR-ului în august anul viitor”, a declarat Alexandru Nazare.

El a menționat, de asemenea, că finanțare pentru A7 și A8 (Autostrada Unirii) se va face și prin programul SAFE, care permite și investiții în infrastructură, nu doar apărare.

Reamintim că în luna iunie a acestui an s-a anunțat că unele tronsoane din autostrăzile A7 și A8 nu vor putea fi incluse în PNRR. Încă de atunci, Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, încerca să dea asigurări că acestea vor fi finanțate din alte surse, menționând chiar posibilitatea de granturi și mecanismul SAFE.

„Efortul mare de renegociere e ca să mutăm tot ce e de mutat, o reașezare completă, astfel încât toate proiectele care se pot implementa până în 2026 să fie puse pe componenta de grant, astfel încât să nu pierdem niciun euro. Mutăm, strângem din tot PNRR; proiectele mature care chiar au șanse. Cele cu risc mediu le păstrăm pe împrumuturi, iar cele cu risc ridicat afirmăm și noi și recunoaștem că acele proiecte trebuie date la o parte. Și pentru cele cu prioritate să găsim surse alternative”, declara Dragoș Pîslaru la finalul lunii iulie a acestui an pentru Antena 3.