Vineri, 22 august, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA i-a prezentat premierului Ilie Bolojan și ministrului nemțean al Transporturilor, Ciprian Șerban, stadiul lucrărilor pe A7 Autostrada Moldovei. Potrivit acestuia, anul acesta s-ar mai putea da în folosință încă un tronson de 50 de km până la Adjud.

„Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Târg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%.

În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km).

Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău – Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin PNRR.

Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3)”, afirmă Cristian Pistol, într-o postare pe facebook despre vizita premierului la autostradă.

În postarea sa și, probabil, nici în discuția cu oficialii de la București, Cristian Pistol nu spune nimic despre problemele financiare care vor apărea în septembrie anul acesta, când se termină banii pentru autostrăzi (detalii aici).

Angela Croitoru

Sursă foto: Facebook oficial Cristian Pistol