Autostrada A8 Tg Neamț – Tg Frumos: UMB câștigă în instanță, reevaluare pentru contractul de peste 1,4 miliarde euro

Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de UMB și a anulat desemnarea asocierii Danlin XXL drept câștigătoare a contractului pentru tronsonul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos al Autostrăzii A8. Instanța a dispus reluarea procedurii de evaluare a ofertelor.

Decizia vine după ce UMB a contestat hotărârea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care îi respinsese inițial solicitarea. În instanță, compania a invocat probleme legate de garanția de participare depusă de asocierea declarată câștigătoare. Potrivit contestației, documentul nu acoperă toate situațiile de risc prevăzute în cerințele procedurii. Este indicată lipsa acoperirii cazului în care ofertantul desemnat câștigător nu deschide contul pentru constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive.

UMB a mai arătat că garanția conține o clauză care permite asigurătorului să recupereze ulterior suma plătită, dacă apreciază că cererea de plată nu este justificată. În aceste condiții, garanția ar deveni condiționată, în timp ce documentația de atribuire prevede caracter irevocabil și executoriu la prima cerere. Contractul pentru acest tronson a fost atribuit în octombrie 2025, pentru suma de 4,76 miliarde lei, în condițiile în care valoarea estimată inițial era cuprinsă între 6 și 7,17 miliarde lei, fără TVA.

Tronsonul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos are o lungime de 27 de kilometri și presupune lucrări complexe. Sunt prevăzute 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri, patru tuneluri însumând circa 1,7 kilometri și trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Documentația include acordarea unui punctaj suplimentar pentru constructorii care își asumă realizarea, în cel mult 12 luni, a unui sector de aproximativ 5 kilometri între Moțca și Autostrada Moldovei A7, în zona nodului de la Pașcani.

Tronsonul face parte din secțiunea Târgu Neamț – Iași – Ungheni a Autostrăzii A8, cu o lungime totală de 89 de kilometri și o valoare estimată de peste 25 de miliarde lei.

