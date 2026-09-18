Automobile de epocă rare, expuse la Palatul Sturdza din Miclăușeni

Iubitorii de istorie și automobile clasice sunt invitați sâmbătă, 19 septembrie, la evenimentul „Întâlnirea Antebelicelor cu Prietenii”, organizat pe platoul din fața Palatului Sturdza de la Miclăușeni.

Evenimentul, organizat de Oldavia Cars Club în colaborare cu parteneri locali, se va desfășura între orele 10:00 și 16:00. Publicul va putea admira automobile istorice rare, prezentate împreună cu echipajele lor, în ordinea vechimii vehiculelor.

Palatul Sturdza din Miclăușeni, monument istoric de artă în stil neogotic, a fost construit între anii 1880 și 1904 de George Sturdza, nepotul domnitorului Mihail Sturdza, și de soția sa, Maria Ghica. Clădirea se remarcă prin decorațiunile pictate cu motive geometrice și florale, mobilierul sculptat din lemn de trandafir, scara centrală din marmură de Dalmația și sobele din teracotă sculptată și pictată.

Recent reabilitat, palatul și-a redeschis porțile pentru vizitatori în luna septembrie 2026.

Program

10:00 – 11:00: Adunarea participanților pe platoul din fața castelului

11:00 – 12:00: Prezentarea automobilelor și a echipajelor

12:00 – 13:00: Tur ghidat al castelului

13:00 – 14:00: Prânzul la castel

14:00 – 15:00: Fotografii și socializare

15:00 – 16:00: Plecarea participanților