După ce deputatul Iulian Bulai a anunțat pe contul său de socializare că pentru mitingul de la Iași PSD Neamț ar fi antamat 10 autobuze care să transporte membrii de partid a generat multe comentarii. După eveniment, am avut curiozitatea de a verifica cele lansate pe o pagină de socializare. Potrivit Nadiei Năstase, managerul de la Troleibuzul SA, societatea în care Consiliul Județean este acționar, lucrurile stau cu totul altfel: ”Într-adevăr, am avut contract cu PSD Neamț pentru închirierea a două autobuze, ele au fost închiriate pentru suma de 4,50 lei/km. Povestea cu 10 autobuze a fost generată de curiozitatea cuiva care dorea neaparat să știe dacă dăm autobuze la miting, câte dăm, dacă încasăm bani. În fața acestui interes, am spus, da, vom da 10 autobuze sau chiar mai mult, după care am așteptat să văd care va fi reacția. După această discuție, aproape imediat, au apărut informațiile respective, iar a doua zi, dimineața la ora 4.30, mi-au spus oamenii, la poarta societății era un cameraman care a filmat toate autobuzele care plecau în tură. Sincer, dacă aveam posibilitatea de a închiria mai multe autobuze, o făceam, deoarece obțineam niște fonduri pentru societate”.

În legătură cu anunțul societății, că mai multe autobuze ar fi trebuit verificate chiar în ziua mitingului și pe trasee ar fi trebuit să fie înlocuite cu troleibuze, d-na Năstase ne-a declarat că ” autobuzele trebuiau să meargă la clasificare, pentru asta trebuiau recolantate cu sigla unității, care nu se mai vedea, plus alte câteva intervenții minore. Anunțul l-am dat preventiv, dar cum lucrările s-au efectuat la timp, autobuzele au putut ieși pe trasee.” (V.B.)