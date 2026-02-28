AUR vrea să elimine impozitul pentru prima locuință

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlamentul României un proiect legislativ pentru eliminarea impozitului pentru prima locuință.

„Proiectul de lege depus vine în contextul în care regimul fiscal al impozitării clădirilor este unul care provoacă inechități fiscale și pune presiuni disproporționate asupra persoanelor fizice care dețin o singură locuință. În acest context, partidul AUR consideră că impozitarea locuinței principale (de reședință) trebuie eliminată, iar efortul fiscal trebuie orientat mai mult către proprietățile suplimentare și investițiile speculative”, se arată într- un comunicat de presă remis redacției noastre.

Reprezentanții formațiunii politice consideră că o astfel de măsură ar fi un act de dreptate pentru românii împovărați de prea multe dări.

„Într-o perioadă în care costul vieții crește constant, statul și administrațiile locale trebuie să vină cu soluții simple și corecte. Locuința de reședință nu este un lux — este o necesitate. De aceea propunem scutirea de impozit pentru casa în care trăiești. În prezent, multe familii sunt afectate de creșterea prețurilor la utilități și alimente, costuri ridicate pentru credite și chirii, presiune financiară asupra bugetului gospodăriilor românești.

Noi, partidul AUR, credem că politica trebuie să însemne soluții concrete. O scutire de impozit pentru locuința principală înseamnă bani rămași în buzunarul oamenilor și un semnal clar că statul respectă munca cetățenilor săi.

Din punct de vedere al impactului economic și social, scutirea propusă va consolida predictibilitatea fiscală pentru persoanele fizice, va încuraja declararea corectă a locuinței principale și va reduce presiunea financiară asupra familiilor care utilizează imobilul exclusiv pentru uz personal. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă iar impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată la nivel central și local”, precizează sursa citată.

Proiectul a fost depus în Parlament și urmează să treacă prin procedurile legislative de dezbatere și vot în comisii, atât la Camera Deputaților, cât și Senat.

În Europa, țări precum Franța, Italia, Slovenia și Croația, au anumite reguli fiscale care permit proprietarilor să nu plătească impozit pe prima locuință, în timp ce în state precum Cipru sau Malta nu se aplică deloc un impozit anual pe locuință.

În România, nivelul valorii impozabile a crescut, de la 1 ianuarie anul acesta, tocmai în ideea ca, în acest fel, statul român să primească mai mulți bani din impozitul pe casă pe care îl plătesc cetățenii, bani cu care se dorește acoperirea unor găuri negre din bugetul statului.

Angela Croitoru