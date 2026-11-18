Doi sportivi: Francesca Pagu, în vârstă de 16 ani, și Radu Ifrim, în vârstă de 14 ani, legitimați la clubul sportiv A.C.S. Legio XIII Podu Turcului, au obținut două medalii de aur la categoria de -50 de kilograme, respectiv -45 de kilograme, la World Combat Sports Championship desfășurat duminică, 15 noiembrie 2026 la Milano, Italia, unde au concurat la kickboxing.

Tinerii, „care au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial”, și-au învins adversarii din Franța și din Italia, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

„În spatele acestor rezultate se află ani de muncă, pregătire și perseverență, dar și implicarea unui antrenor care, prin activitatea sa, contribuie la formarea tinerilor și la promovarea unor valori precum disciplina, respectul, autocontrolul și perseverența”, mai precizează sursa citată.

Antrenorul celor doi campioni mondiali este polițistul Sorin Oprișan, șef adjunct la Postul de Poliție Motoșeni, iar prin implicarea sa în pregătirea sportivilor, a „demonstrat că profesionalismul și dedicarea nu se limitează la atribuțiile din cadrul instituției, ci se reflectă și în comunitatea din care face parte”, iar IPJ Bacău îi felicită pentru rezultatele obținute.

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