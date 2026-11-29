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Mihaela Valentina Cambei a câștigat aurul la categoria de 49 de kg, din cadrul Campionatelor Naționale de Haltere, desfășurate în perioada 24 – 26 noiembrie 2026, la Sala Polivalentă din Onești.

„Marea favorită la cucerirea titlului național” a concurat la cele două probe ale categoriei de 49 de kg, unde a reușit cu 83 de kg la smuls și cu 95 de kg la aruncat, în total 178 de kg, informează Clubul Sportiv Dinamo București.

Tânăra, în vârstă de de 24 de ani, este de loc din comuna Dofteana, județul Bacău, și a obținut titlul de vicecampioană olimpică la Paris, în 2024, vicecampioană mondială la Førde, în 2025, și „multiplă campioană europeană (Erevan 2023, Sofia 2024, Chișinău 2025)”.

Campioana este antrenată în prezent de Vali Calancea și Anton Ficzi și este legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București, însă până în 2025, a făcut parte din echipa Clubului Sportiv Onești, unde a fost îndrumată de antrenorii Gheorghe și Cristina Maftei.