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Aur pentru Botoșani, trei arginturi pentru Onești: Maia Andrei și Alexia Șipoș, pe podiumul Europenelor de haltere

editor
de editor

Două fete, una de la CS Botoșani și alta de la CSM Onești au adus medalii României la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret U23, desfășurate la Durrës, în Albania. Maia Andrei a câștigat aurul la stilul aruncat, iar Alexia Șipoș a obținut trei medalii de argint la categoria 53 kg.

Maia Andrei, în vârstă de 15 ani și legitimată la CS Botoșani, a ridicat 91 kg la aruncat, în cadrul categoriei 49 kg – juniori. Rezultatul i-a adus titlul european la această probă. Sportiva nu a reușit să înregistreze un rezultat la smuls și la total, însă a devenit prima reprezentantă a României care a urcat pe podium la această ediție, potrivit Federației.Aur pentru Botoșani, trei arginturi pentru Onești: Maia Andrei și Alexia Șipoș, pe podiumul Europenelor de haltereAur pentru Botoșani, trei arginturi pentru Onești: Maia Andrei și Alexia Șipoș, pe podiumul Europenelor de haltereLa categoria 53 kg, Alexia Șipoș, de la CSM Onești, a obținut medalii de argint la smuls, cu 79 kg, și la aruncat, cu 100 kg. Totalul de 179 kg i-a adus a treia medalie de argint.Aur pentru Botoșani, trei arginturi pentru Onești: Maia Andrei și Alexia Șipoș, pe podiumul Europenelor de haltere Aur pentru Botoșani, trei arginturi pentru Onești: Maia Andrei și Alexia Șipoș, pe podiumul Europenelor de haltereRezultatele reunesc pe același podium două sportive formate și legitimate la cluburi importante din regiune: CS Botoșani și CSM Onești. Competiția se desfășoară în perioada 12–19 octombrie și reunește 385 de halterofili din 39 de țări. România participă cu 16 sportivi – șase fete și zece băieți.

Sursă foto: Facebook / Federația Română de Haltere

Z.C.

Autor:

editor
editor
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