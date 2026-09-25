Aur în valoare de 100.000 de euro, furat dintr-o locuință din Piatra-Neamț. O parte din bijuterii a fost găsită îngropată în Brașov

Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce ar fi furat aproximativ un kilogram de bijuterii din aur din locuința unui pietrean. Prejudiciul este estimat la 100.000 de euro.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, pe 24 iulie, prin 112, de un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a reclamat că persoane necunoscute i-ar fi sustras bijuterii din aur.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 23-24 iulie, hoții ar fi escaladat gardul și ar fi pătruns în curtea și locuința victimei, de unde au furat aproximativ un kilogram de bijuterii din aur.

Investigațiile desfășurate de polițiștii nemțeni, în colaborare cu Biroul de Investigații Criminale Focșani, au dus la identificarea a doi suspecți, în vârstă de 42 și 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov.

Percheziții în Brașov și Vrancea

La data de 24 septembrie, polițiștii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Piatra-Neamț, în județele Brașov și Vrancea.

La acțiune au participat polițiști din Neamț, Vrancea și Brașov, luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale și jandarmi.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, stații de emisie-recepție, un dispozitiv GPS pentru urmărirea autoturismelor, haine și încălțăminte despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite la comiterea faptei. De asemenea, polițiștii au găsit instrumente contondente și alte mijloace de probă.

Aproximativ 120 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite îngropate în curtea locuinței unuia dintre suspecți, din județul Brașov. Totodată, anchetatorii au ridicat 84.000 de lei și 2.570 de euro, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar pe 25 septembrie judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru furt calificat.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.