Astăzi, 11 august, a avut loc prima probă scrisă, la Limba și Literatura Română, a sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat.

30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru acest examen la nivel național. În județul Neamț s-au înscris, în cele trei centre de examen, un număr de 614 candidați.

În județul Neamț sunt organizate trei centre de examen pentru susținerea celor șase probe și un centru de evaluare a lucrărilor la Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț, potrivit informațiilor de pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Neamț. Reamintim faptul că, la Bacalaureatul de toamnă, candidații pot susține una sau mai multe probe la care au fost respinși sau la care doresc să își îmbunătățească nota. Nu există restricții în acest sens, se pot susține toate testele la care au fost anterior respinși sau doar anumite probe.

Calendarul pentru această sesiune a examenului de Bacalaureat:

11 august : proba scrisă la Limba și Literatură Română;

: proba scrisă la Limba și Literatură Română; 12 august : proba obligatorie a profilului;

: proba obligatorie a profilului; 13 august : proba la alegere a profilului și specializării;

: proba la alegere a profilului și specializării; 18 august: afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor; 19-20 august: vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor; 26 august: afișarea rezultatelor finale.

Z.C.