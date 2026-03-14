Au început înscrierile pentru școlile militare de maiștri militari și subofițeri. Peste 1300 de locuri disponibile

de Popa Denisa

Au început înscrierile pentru învățământul militar postliceal, iar tinerii care își doresc o carieră în Armata României pot aplica pentru anul de învățământ 2026-2027. Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs 1384 de locuri în cele cinci școli militare de maiștri militari și subofițeri din țară.

Locurile sunt ocupate pe baza mediei obținute la examenul național de bacalaureat, în funcție de opțiunile pe care candidații le trec în cererea de înscriere.

La procesul de recrutare se pot înscrie elevii din ultimul an de liceu, dar și absolvenții care au diplomă de bacalaureat și care nu împlinesc vârsta de 30 de ani în cursul anului curent.
Perioada de înscriere este 9 martie – 5 iunie, iar cei interesați se pot înscrie online pe platforma oficială de recrutare a Ministerului Apărării Naționale sau direct la sediul Biroului Informare-Recrutare din Piatra Neamț, situat pe strada Durăului nr. 7.

Procesul de recrutare include mai multe etape. Selecția candidaților are loc în perioada 16 martie – 19 iunie 2026 la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Câmpulung Moldovenesc.

Examinarea medicală și evaluarea medicală specifică se desfășoară între 23 martie și 3 iulie 2026 la Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași, respectiv la instituțiile medicale militare din București sau Constanța. Dosarele de candidat trebuie finalizate până la data de 17 iulie.

Locurile disponibile și specializările pot fi consultate pe platforma oficială de recrutare a Ministerului Apărării Naționale. Procesul de recrutare este valabil și pentru formarea subofițerilor în învățământul superior medical, la specializarea asistență medicală generală.
Tinerii care vor să afle mai multe informații despre cariera de maistru militar sau subofițer pot consulta site-ul oficial de recrutare sau pot contacta Biroul Informare-Recrutare la numerele de telefon 0233 213 886 sau 0732 560 973.

Iași. Video – foto. Muncă de Sisif la un incendiu cu focare ascuns într- un depozit de furaje
Vremea în acest weekend în Regiunea de Nord-Est

Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Actualizare: Sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 10:00, acțiunile...
ACTUALITATE

Vremea în acest weekend în Regiunea de Nord-Est

Vremea va fi în continuare în general mult mai...
ACTUALITATE

Iași. Video – foto. Muncă de Sisif la un incendiu cu focare ascuns într- un depozit de furaje

Intervenție obositoare de 9 ore pentru pompierii militari din...
ACTUALITATE

Guvernul prelungește schema de compensare a accizei la motorină pentru transportatori până la sfârșitul anului

Guvernul a decis prelungirea schemei prin care o parte...
ACTUALITATE

Lucrările au depășit 40% pe autostrada A7 Bacău – Pașcani

Lucrările la autostrada A7 pe sectorul Bacău - Pașcani...

