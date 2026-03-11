Au început înscrierile la liceele și universitățile militare. Sute de locuri disponibile pentru elevi și absolvenți de liceu

Au început înscrierile la liceele militare și pentru învățământul universitar militar, iar tinerii care își doresc o carieră în Armata României pot face deja primul pas. Centrul Militar Județean Neamț anunță că sunt disponibile sute de locuri atât pentru elevii de clasa a VIII-a, cât și pentru absolvenții de liceu care vor să devină ofițeri.

Înscrieri la liceele militare

Elevii care se află în clasa a VIII-a se pot înscrie până la data de 3 aprilie, pentru unul dintre cele 816 locuri disponibile, în cele cinci colegii naționale militare din țară.

Tinerii pot aplica online, pe platforma https://www.recrutaremapn.ro/, sau direct la Biroul informare-recrutare din Piatra Neamț, situat pe strada Durăului nr. 7, unde trebuie să se prezinte împreună cu un părinte sau tutore.

După înscriere, candidații vor parcurge mai multe etape ale procesului de selecție, care includ susținerea probelor de evaluare (16 martie-19 aprilie), efectuarea examinării medicale (23 martie-24 aprilie) și completarea dosarului de candidat (până la 1 mai).

Liceele militare oferă, pe lângă programul educațional obișnuit, activități specifice mediului militar și oportunități de dezvoltare personală, dar și șansa de a continua ulterior studiile în instituțiile militare de învățământ superior.

Înscrieri pentru viitorii ofițeri

În paralel, au început și înscrierile pentru învățământul universitar militar și civil care pregătește ofițeri pentru Armata României.

Candidații au la dispoziție 674 de locuri în instituții militare de învățământ superior sau în universități civile care pregătesc studenți pentru Ministerul Apărării Naționale. Termenul limită de înscriere este 5 iunie 2026.

Se pot înscrie elevii din ultimul an de liceu, absolvenții de liceu care au diplomă de bacalaureat, precum și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani în anul 2026. Pentru specializarea aviație – naviganți, limita maximă de vârstă este de 24 de ani.

O condiție importantă pentru candidați este deținerea unui certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, cel puțin nivelul B2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine. Acesta poate fi obținut în urma probei de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat sau prin examene cu recunoaștere internațională.

Procesul de recrutare include mai multe etape. Probele de selecție se desfășoară în perioada 16 martie – 19 iunie, examinarea medicală are loc între 23 martie și 26 iunie, iar finalizarea dosarului de candidat trebuie realizată până la data de 3 iulie 2026.

Examenul de admitere în instituțiile de învățământ superior militar este programat pentru 21 iulie 2026.

Candidații interesați se pot înscrie online pe platforma https://www.recrutaremapn.ro/ sau se pot adresa direct Biroului Informare-Recrutare din Piatra Neamț, situat pe strada Durăului nr. 7.

Prin aceste programe de recrutare, Ministerul Apărării oferă tinerilor posibilitatea de a urma o carieră militară, cu pregătire academică și oportunități de dezvoltare în cadrul Armatei României.

Foto: Facebook/ Centrul Militar Județean Neamț