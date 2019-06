Lucrările de construire a școlii și grădiniței din cartierul Speranța au fost reluate, odată cu predarea amplasamentului către constructor. Primăria a atribuit investiția prin procedură simplificată, pe SEAP, firma câștigătoare fiind SC Pro Instal SRL. Constructorul are termen până anul viitor să finalizeze lucrarea. „Am reușit să demarăm lucrările de finalizare ale celor două instituții de învățământ. Este un obiectiv pe care mi l-am stabilit încă de la începutul mandatului și mă bucur că, în sfârșit, locuitorii cartierului Speranța vor putea beneficia de aceste servicii acolo unde locuiesc, așa cum este normal. După nenumărate insistențe la ministerele de profil, am reușit să introducem aceste obiective pe lista proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, lucrările au termen de realizare 20 de luni, astfel încât anul viitor ele urmează să fie finalizate” a declarat primarul Dragoș Chitic.

Școala cu 10 clase din cartierul Speranța are o suprafață construită de 1.064 mp, cu suprafața desfășurată de 2.139 mp și un regim de înălțime Parter + 1Etaj. Stadiul fizic realizat este de aproximativ 45%, iar valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 3.602.898 lei. Din valoarea totală, finanțarea de la bugetul de stat este de 2.214.137 lei, iar de la bugetul local se asigură 1.388.760 lei.

Grădinița cu 12 grupe și program prelungit din cartierul Speranța are o suprafață construită de 981 mp, suprafața desfășurată este de 2.227 mp și un regim de înălțime Demisol + Parter +1Etaj, formată din două corpuri cu legături funcționale între ele. Și în acest caz, stadiul fizic realizat al construcției este de aproximativ 45%, iar valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 3.849.783 lei. Din suma totală, finanțarea de la bugetul de stat este de 2.223.937 lei, iar de la bugetul local de 1.625.845 lei. (C.I)