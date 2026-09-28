Aterizare de urgență la Aerodromul Iași. Pilotul unei aeronave a ajuns la spital

O aeronavă ultraușoară a aterizat de urgență, luni, 28 septembrie, pe pista Aerodromului Iași, după ce pilotul ar fi întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul zborului. În urma incidentului, pilotul a fost transportat la spital.

Pompierii au fost solicitați după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu aeronava. La Aerodromul Iași, de pe strada Aviației, au fost trimise două autospeciale de stingere de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași, echipajul de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 1 și un echipaj medical cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean.

„La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Foto: ISU Iași