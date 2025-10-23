Atenționare meteo de vânt puternic. În zona montană înaltă se ating viteze de 120 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben și anunță intensificări ale vântului. Este vizată zona înaltă a județelor Neamț, Suceava și Bacău pe tot parcursul zilei de 24 octombrie, în intervalul orar 10:00 – 21:00. Specialiștii spun că vântul va avea intensificări de până la 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri se vor înregistra rafale și de 120 km/h.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h”, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Intensificări ale vântului vor avea loc și în restul teritoriului dar de intensitate mai redusă, 40 – 50 km/h.

(G. S.)