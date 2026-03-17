ACTUALITATEINFRACȚIONAL

Atenționare privind folosirea frauduloasă a numelui BNR

de Sofronia Gabi

Banca Națională a României atrage atenția publicului asupra asocierii frauduloase a numelui BNR cu website-ul https://credora-romania.com/ , care pretinde, în mod fals, că poate oferi produse de creditare în baza unei licențe BNR. „Avertizăm publicul că în registrele ținute de banca centrală nu există înregistrată vreo entitate cu denumirea CREDORA. Lista entităților bancare și de tip IFN aflate în registrele BNR poate fi consultată aici . BNR solicită publicului să verifice lista entităților bancare și a IFN-urilor înscrise în registrele BNR înainte de a da curs ofertelor de creditare”, anunță Banca Centrală.

BNR atrage atenția asupra faptului nu vă va solicita niciodată, prin e-mail, telefon, mesaje-text sau mesaje instant, date cu caracter personal sau alte informații confidențiale despre credite, carduri sau conturi bancare, nici efectuarea unor transferuri de bani. Reprezentanții BNR nu vă vor contacta niciodată cu privire la veniturile personale, credite solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă în numele dumneavoastră sau alte aspecte de natură financiară, și nu prezintă populației oportunități de investiții sau de obținere a unor câștiguri rapide, facile și consistente.

Este, așadar, important să verificați legitimitatea cerințelor formulate de persoane care, invocând diverse pretexte (de cele mai multe ori, fictive), vă solicită informații confidențiale despre carduri sau conturi bancare, efectuarea unor transferuri de bani ori instalarea pe dispozitivele personale a unor aplicații (care, ulterior, se pot dovedi malițioase) și să nu dați curs recomandărilor de investiții formulate de persoane care își arogă calitatea de salariați sau reprezentanți ai BNR”, mai arată sursa citată.

FOTO bnr.ro

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

ADMINISTRAȚIE

SOCIAL

EDUCATIE

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Reforma administrativă în Neamț – peste 1.000 de posturi se vor reduce

Prefectura Neamț anunță că numărul posturilor din administrația publică,...
ECONOMIE

Iași. 5 inspectori ANAF reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze – instituția anunță verificări interne

Cinci inspectori din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice...
ADMINISTRAȚIE

Energie verde pentru Bălțătești: 68 de gospodării vor primi panouri fotovoltaice gratuite

Locuitorii comunei Bălțătești primesc vești importante în această primăvară....
SOCIAL

Suceava. Autoturism distrus de flăcări în Sadova

Un autoturism a ars complet, marți, 17 martie, în...
EDUCATIE

Simularea Evaluării Naționale – situația în regiunea de Nord Est

Simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în condiții...
INFRACȚIONAL

Neamț. Acțiunea „SEATBELT” – peste 600 de vehicule au fost trase pe dreapta

Controalele efectuate de polițiștii rutieri nemțeni în trafic, în...
Stiri fierbinti

A opta zi de căutări pentru tânărul dispărut în canalul de fugă al râului Bistrița

Căutările pentru tânărul care a căzut în canalul de...
SOCIAL

FOTO. Accident pe E85 – două persoane au ajuns la spital

Un nou accident s-a petrecut pe deja celebra șosea...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale