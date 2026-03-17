Atenționare privind folosirea frauduloasă a numelui BNR

Banca Națională a României atrage atenția publicului asupra asocierii frauduloase a numelui BNR cu website-ul https://credora-romania.com/ , care pretinde, în mod fals, că poate oferi produse de creditare în baza unei licențe BNR. „Avertizăm publicul că în registrele ținute de banca centrală nu există înregistrată vreo entitate cu denumirea CREDORA. Lista entităților bancare și de tip IFN aflate în registrele BNR poate fi consultată aici . BNR solicită publicului să verifice lista entităților bancare și a IFN-urilor înscrise în registrele BNR înainte de a da curs ofertelor de creditare”, anunță Banca Centrală.

BNR atrage atenția asupra faptului nu vă va solicita niciodată, prin e-mail, telefon, mesaje-text sau mesaje instant, date cu caracter personal sau alte informații confidențiale despre credite, carduri sau conturi bancare, nici efectuarea unor transferuri de bani. Reprezentanții BNR nu vă vor contacta niciodată cu privire la veniturile personale, credite solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă în numele dumneavoastră sau alte aspecte de natură financiară, și nu prezintă populației oportunități de investiții sau de obținere a unor câștiguri rapide, facile și consistente.

„Este, așadar, important să verificați legitimitatea cerințelor formulate de persoane care, invocând diverse pretexte (de cele mai multe ori, fictive), vă solicită informații confidențiale despre carduri sau conturi bancare, efectuarea unor transferuri de bani ori instalarea pe dispozitivele personale a unor aplicații (care, ulterior, se pot dovedi malițioase) și să nu dați curs recomandărilor de investiții formulate de persoane care își arogă calitatea de salariați sau reprezentanți ai BNR”, mai arată sursa citată.

FOTO bnr.ro