Atenționare meteo de vreme severă în Regiunea Nord-Est

În ultima decadă a lunii mai vremea se schimbă radical iar meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. Avertizarea vizează întreg teritoriul țării de pe 19 mai, ora 12:00, până pe 23 mai, la ora 10:00. „În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Regiunea Nord-Est este vizată de un cod galben de vânt pe tot parcursul zilei de 20 mai. Atenționarea este valabilă în jumătatea de est a județelor Neamț, Suceava și Bacău precum și în Botoșani, Iași și Vaslui. „Vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, mai arată sursa citată.