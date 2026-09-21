Atenționare meteo de vreme rea: vânt, precipitații și răcire accentuată – la altitudini de peste 1700 m este posibil să ningă

Toamna își intră în drepturi și în ultima decadă a lunii septembrie condițiile meteo se schimbă radical. Specialiștii au emis o atenționare de vremea rea și aproape toată săptămâna sunt anunțate intensificări ale vântului, precipitații moderate cantitativ și se răcește abrupt. Informarea este valabilă pentru toată țara în intervalul 21 – 24 septembrie.

„Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h. Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp. „Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, mai arată sursa citată.

Județele Bacău și Vaslui sunt sub cod galben de vânt pe tot parcursul zilei de 21 septembrie. Vor fi intensificări de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80…90 km/h.

FOTO meteoromania.ro