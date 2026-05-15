Atenționare de vreme severă – meteorologii anunță averse torențiale, grindină și vijelii în Regiunea Nord-Est

Foarte aproape de vara calendaristică vremea schimbă foaia, iar în următoarele zile întreaga țară va fi măturată ploi consistente și vânt puternic, iar valorile termice sunt în cădere liberă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru întreg teritoriul țării care intră în vigoare pe 16 mai, de la amiază, și expiră a doua zi, la ora 17:00. Specialiștii anunță instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată.

„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în zona de munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…40 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină. Sâmbătă vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h). Duminică vremea se va răci în cea mai mare parte a regiunii”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.