Atenționare de la Fisc: Fraude telefonice în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atenționează contribuabilii în legătură cu existența unor fraude telefonice, în care persoane rău‑intenționate folosesc numere de telefon din România și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției. Scopul acestor demersuri ilicite este obținerea de date personale și bancare.

Potrivit unui comunicat al ANAF, escrocii își anunță potențialele victime că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit plătit în plus, iar pentru restituirea sumei ar urma să fie contactate de un reprezentant al băncii. Ulterior, persoanele vizate sunt apelate de o altă persoană, care se recomandă drept funcționar bancar și încearcă să obțină date confidențiale legate de conturi și carduri.

„Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon! Reamintim, ca de fiecare dată, că Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția”, precizează ANAF.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general apelând call‑center‑ul ANAF, la numărul 031.403.91.60.