Atenționare cod galben de vânt în județele Moldovei

Toamna aduce timp schimbător și după precipitații sunt anunțate intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 km/h. Specialiștii au emis o atenționate cod galben care vizează partea estică a județelor Neamț, Suceava și Bacău, precum și întreg teritoriul al județelor Iași, Botoșani și Vaslui „Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h”, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Avertizarea a intrat în vigoare pe 18 septembrie la ora 10:00 și expiră la 18:00.

Doar pe parcursul zilei de miercuri, 18 septembrie, sunt anunțate și ploi, dar sunt schimbări și în registrul termic iar valorile diurne sunt mai mici cu aproape 10 grade față de intervalul precedent. Noaptea de 18/19 septembrie va fi una din cele mai reci din ultima perioadă cu minime de 9, poate 10 grade. Din 20 septembrie vremea se mai îmbunează și pentru week-end este așteptat timp bun cu soare și temperaturi peste media perioadei. (G. S.; FOTO meteoromania.ro)