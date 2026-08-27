Atenționare cod galben de ploi torențiale în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis o noua atenționate cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ. Avertizarea intră în vigoare pe 27 august, la ora 10:00, și expiră pe 28 august, ora 01:00. Este vizată zona montană a județelor Neamț și Suceava precum și județul Bacău.

„În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp. Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, anunță ANM. Specialiștii spun că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

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