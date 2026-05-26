Atenționare cod galben de ploi, furtuni și vijelii în Moldova

Finalul lunii mai aduce un nou episod de vreme severă iar meteorologii au emis atenționară cod galben și anunță furtuni, vijelii și descărcări electrice în regiunea Nord-Est. Prima dintre avertizări este valabilă pe 26 mai, în intervalul orar 12:00 – 21.00 și vizează județele Botoșani, Iași și zona joasă a județului Suceava unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

Pe 27 mai, de la 12:00 la ora 23:00, județele Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui sunt sub atenționare cod galben de vânt, averse torențiale, tunete și fulgere. „Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

