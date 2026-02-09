Atenționare cod galben de ger în Moldova

Nu sunt vești bune în ce privește condițiile meteo, iar specialiștii anunță ninsoare și vânt puternic. Simultan a fost emis un cod galben de ger care vizează toate județele Regiunii Nord-Est. Informarea meteo de vreme rea este valabilă de pe 9 februarie, de la ora 10:00, până pe 11 februarie, la același moment.

„În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș. Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Regiunea Nord-Est, județele Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui, este sub atenționare cod galben de temperaturi scăzute și ger până la data de 10 februarie, 10:00. „În Moldova și estul Transilvaniei, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade”, mai arată sursa citată.

FOTO meteoromania.ro